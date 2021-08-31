Ярославль, 31 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Ярославле отметили последний день лета. В честь этого события по традиции скульптуре бронзового медведя на улице Первомайской примерили новый костюм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

МОТ «Золотое кольцо» Скульптура медведя в Ярославле

На этот раз символ города предстал в виде законодателя летней моды сезона 2021, а именно в майке с надписью «Ярик». Коллекция летней одежды уже вызвала громкое обсуждение в социальных сетях. Часть горожан заявила, что помещать на одежду сокращённое название города неэтично, другая, напротив, заявляла об удачной маркетинговой находке.

Так или иначе, но майки с «громким» принтом успели стать хитом продаж среди туристов в Ярославле минувшим летом.

«Можно будет подумать о том, что это было сделано, как говорится, на злобу дня. Недавно меня порицали за дизайн майки, а сегодня памятник медведю в ней провожает это лето. Костюм медведя сегодня — это не продолжение конфронтации с сообществом города, выступающих за соблюдение установленных норм и правил в использовании имени города Ярославля. Мы просто провожаем лето под наши самые яркие идеи», — прокомментировала событие арт-директор НП «МОТ «Золотое Кольцо» Юлия Смук.

Напомним, дискуссия об уместности использования названия «Ярик» развернулась на странице Юлии в сети Facebook после того, как она опубликовала фотографии вызвавшей общественный резонанс одежды.