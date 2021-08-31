Балахтинский район, Красноярский край, 31 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двух маленьких детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

30 августа в частном доме в одной из деревень Балахтинского района обнаружили тела пятилетней девочки и шестилетнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

По версии следствия, в этот день девочка и мальчик гостили у своей бабушки. Утром мать и бабушка ушли на работу, оставив детей в доме одних. Вернувшись около 11 часов дня, бабушка увидела, что дети мертвы. Медики скорой помощи констатировали их смерть.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы. Для проведения необходимых исследований в доме изъяты продукты питания, лекарства, бытовая химия. Расследование уголовного дела продолжается.

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