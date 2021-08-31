Вашингтон, 31 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft анонсировала запуск в работу Windows 11: пользователи получат доступ к ней 5 октября, пишет 31 августа The Verge.

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Бесплатное обновление будет доступно как для новейших устройств, так и для прочих, соответствующих системным требованиям Windows 11.

Добавим, что у Windows 11 новый дизайн — по сравнению с Windows 10. Новые возможности будут заметны, начиная с «Пуска» и «Панели задач».