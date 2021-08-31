«Единая Россия» будет содействовать усилению мер по охране лесов от пожаров
Москва, 31 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Меры по охране лесов от пожаров будут усилены. В их реализации поможет программа, о запуске которой президент РФ Владимир Путин объявил на Съезде партии.
На лесоохранные мероприятия будет выделено 24 млрд рублей. Новую методику распределения средств в области лесного хозяйства уже разработало Минприроды. Она поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев выступая на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» 31 августа.
По его словам, очень важна роль профилактики пожаров.
Он также напомнил, что в восстановительных работах после пожаров в Якутии принимают участие активисты единого волонтерского штаба — более 100 человек из 19 регионов помогают восстанавливать инфраструктуру сгоревших поселков и домов.
В свою очередь уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что необходимо снизить бюрократические барьеры для волонтеров при их подключении к работам в зонах ЧС. Это позволит быстрее начинать оказывать помощь людям.
Она добавила, что помимо инструктажа и подготовки, которую они проходят, добровольцам требуется медицинское сопровождение. «Безусловно первичные инструкции есть, но нужно проработать вопрос о сопровождении добровольцев медиками в рамках борьбы с ЧС. Это новые вызовы к подготовке человека», — отметила она.
Что касается новых подходов к распределению федеральных средств на борьбу с лесными пожарами, то при их разработке необходимо учитывать фактические потребности регионов, а не их площадь, считает детский обмудсмен.
В свою очередь, глава Минприроды Александр Козлов отметил, что разногласия по стоимости тушения лесных пожаров сильно зависят от целого ряда факторов.
Напомним также, что в текущем году уастники команды «Молодёжка ОНФ» работали в более чем десяти регионах страны, где был объявлен режим ЧС. Среди наиболее сложных работ — ликвидация последствий ЧС в Крыму, Забайкалье, Амурской области, Якутии.
Благодаря соглашениям с МЧС России и ФМБА, добровольцы проходят обучение по различным направлениям, в числе которых: оказание первой помощи при пожарах и наводнениях, специфика работы в зданиях, пострадавших в результате пожаров, работа с загрязнениями бытового характера, особенности работы при экологических катастрофах, техника безопасности в работах по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате ЧС.