Москва, 31 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Меры по охране лесов от пожаров будут усилены. В их реализации поможет программа, о запуске которой президент РФ Владимир Путин объявил на Съезде партии.

ИА REGNUM Лесной пожар

На лесоохранные мероприятия будет выделено 24 млрд рублей. Новую методику распределения средств в области лесного хозяйства уже разработало Минприроды. Она поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев выступая на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» 31 августа.

«В лице ведомства мы получили надежного союзника. Все прекрасно понимают, что мы стоим на пороге следующего сезона. Нас ждет серьезная работа — закрыть все потребности регионов», — сказал он.

По его словам, очень важна роль профилактики пожаров.

«Мы не раз отмечали необходимость увеличения штата лесоохраны и количества лесопатрульной техники. Правильно потраченные деньги позволят правильно подготовиться к пожароопасному сезону, который мы должны ожидать в ближайшие годы. Нужно справляться с такими ситуациями с минимальными потерями. Военные, сотрудники МЧС и пожарные совершили героический поступок, уменьшив в настоящее время до минимума площадь пожаров в Якутии», — подчеркнул Николай Валуев.

Он также напомнил, что в восстановительных работах после пожаров в Якутии принимают участие активисты единого волонтерского штаба — более 100 человек из 19 регионов помогают восстанавливать инфраструктуру сгоревших поселков и домов.

В свою очередь уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что необходимо снизить бюрократические барьеры для волонтеров при их подключении к работам в зонах ЧС. Это позволит быстрее начинать оказывать помощь людям.

Она добавила, что помимо инструктажа и подготовки, которую они проходят, добровольцам требуется медицинское сопровождение. «Безусловно первичные инструкции есть, но нужно проработать вопрос о сопровождении добровольцев медиками в рамках борьбы с ЧС. Это новые вызовы к подготовке человека», — отметила она.

Что касается новых подходов к распределению федеральных средств на борьбу с лесными пожарами, то при их разработке необходимо учитывать фактические потребности регионов, а не их площадь, считает детский обмудсмен.

В свою очередь, глава Минприроды Александр Козлов отметил, что разногласия по стоимости тушения лесных пожаров сильно зависят от целого ряда факторов.

«Я считаю, что нашим коллегам из Минфина не надо опасаться, а финансировать эти работы. Мы себе ставим задачу — в течение четвертого квартала и в течение следующего года посмотреть детально каждый регион по вопросу их пятилетней «горимости», — сказал Александр Козлов.

Напомним также, что в текущем году уастники команды «Молодёжка ОНФ» работали в более чем десяти регионах страны, где был объявлен режим ЧС. Среди наиболее сложных работ — ликвидация последствий ЧС в Крыму, Забайкалье, Амурской области, Якутии.

Благодаря соглашениям с МЧС России и ФМБА, добровольцы проходят обучение по различным направлениям, в числе которых: оказание первой помощи при пожарах и наводнениях, специфика работы в зданиях, пострадавших в результате пожаров, работа с загрязнениями бытового характера, особенности работы при экологических катастрофах, техника безопасности в работах по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате ЧС.