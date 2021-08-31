Москва, 31 августа, 2021, 17:14 — ИА Регнум. 25-летний нидерландский фланговый атакующий полузащитник Гирано Керк, выступающий за «Утрехт», в ближайшее время подпишет четырехлетний контракт с московским «Локомотивом». Сумма трансфера составит 6 миллионов евро. Об этом 31 августа сообщил журналист Максим Алланазаров в своем Telegram-канале.

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В прошедшем сезоне Гирано Керк принял участие в 36-ти матчах нидерландской Эредивизи, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Несмотря на такую неплохую статистику, результативной нидерландца за последний год упала, так как в позапрошлом сезоне футболист набрал 17 (10+7) очков по системе гол+пас в 24-х турах чемпионата.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Керка в 6 миллионов евро.

Летнее трансферное окно в Европе закрывается 31 августа, в России — 7 сентября.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал с «Челси» аренду 19-летнего английского оттянутого нападающего Флорентино Анджорина. В арендном соглашении также будет предусмотрена опция выкупа футболиста за 20 миллионов евро, которую директор «железнодорожников» Ральф Рангник намерен активировать следующим летом.