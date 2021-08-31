Москва, 31 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. 31 августа пресс-служба московского ЦСКА на своем официальном сайте сообщила о состоянии 22-летнего бразильского центрального защитника Бруно Фукса: «У Бруно выявлено повреждение мышц задней поверхности правого бедра. Ожидается, что защитник вернется в общую группу к концу сентября».

ЦСКА

В последний раз Бруно Фукс выходил на поле в составе «армейцев» 30 августа 2020 года в матче шестого тура Российской Премьер-лиги 2020/21 с «Ахматом» (3:0). Чуть меньше года бразилец восстанавливался от травм.

Бруно Фукс перешел в ЦСКА 25 августа 2020 года из бразильского клуба «Интернасьонал». «Красно-синие» заплатили за защитника 8 миллионов евро.

Болельщики «армейцев» невзлюбили Фукса за его пристальное внимание к бывшему клубу, о результатах которого бразилец писал в своем Twitter-аккаунте.

В седьмом туре ЦСКА в Туле на стадионе «Арсенал» сыграет с «Арсеналом». Матч пройдет 11 сентября.