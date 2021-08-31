Вашингтон, 31 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Американская компания Paramount Pictures подала иск на страховую компанию в США, утверждая, что она не возместила убытки, возникшие из-за COVID-19 во время съемок фильма «Миссия: Невыполнима 7». Об этом 31 августа сообщает BBC.

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима». реж Брайан Де Пальма. 1996. США Том Круз

Представители Paramount рассказали, что уже семь раз останавливали съемки из-за пандемии. В том числе возникали сложности в организации поездок в Великобританию, где введены ограничения на путешествия.

Компания утверждает, что Федеральная страховая компания выплатила только $5 млн, хотя убытки были во много раз больше.

Напомним, что фильм «Миссия: Невыполнима 7», в котором снимается Том Круз, является блокбастером компании Paramount.

Серия боевиков принесла киностудии сотни миллионов долларов. Один только фильм 2018 года «Миссия: Невыполнима — Fallout», собрал в мировом прокате более $791 млн.