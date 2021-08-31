Москва, 31 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. 23-летний хорватский опорный полузащитник Кристиян Бистрович, выступающий за московский футбольный клуб ЦСКА, может покинуть Россию до закрытия летнего трансферного окна. На футболиста, по словам издания Tuttomercatoweb, претендует «Специя», выступающая в высшем дивизионе Италии.

ЦСКА

В текущем сезоне Кристиян Бистрович принял участие лишь в двух матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом в матче с московским «Локомотивом». В прошлом сезоне хорват выступал за «Касымпашу» на правах полугодичной аренды.

Бистрович перешел в ЦСКА 12 января 2018 года из хорватского клуба «Славен Белупо» за 500 тысяч евро. С тех пор трансферная стоимость полузащитника выросла ровно в пять раз (2,5 миллиона евро).

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич подписал пятилетнее соглашение с «Вест Хэмом».