Грозный, , 17:03 — REGNUM В Чечне во время предстоящих выборов будет организовано видеонаблюдение со всех 20 территориальных избирательных комиссий и 135 избирательных участков. На всех остальных избирательных участках будут установлены видеорегистраторы с функцией совмещения записи видеоизображения и звука. Об этом 31 августа сообщили в региональном избиркоме.

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Видеофиксация будет вестись в течение всех трех суток — с 17 по 19 сентября. Возможность просмотра получат все участники выборов — представители политических партий и кандидаты-одномандатники. Доступом к трансляции будет также обеспечена общественная палата, уполномоченный по правам человека.

Напомним, в Чечне в 2021 году пройдут выборы главы республики, депутатов в Госдуму РФ восьмого созыва и депутатов регионального парламента.