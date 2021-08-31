Москва, 31 августа, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Лондонский «Вест Хэм» в ближайшее время внесет 23-летнего опорного полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии по футболу Алекса Крала в заявку на сезон Английской Премьер-лиги 2021/22. Трансфер футболиста из «Спартака» в «Вест Хэм» состоится 31 августа — 1 сентября.

Андрей Пронин ИА REGNUM Алекс Крал, Вильмар Барриос

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Алекс Крал принял участие в семи матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился лишь одной результативной передачей в игре с «Нижним Новгородом». В целом при португальском главном тренере «красно-белых» Руи Витории чешский полузащитник стал выходить на поле гораздо реже (лишь три раза Крал начинал в стартовом составе). Связано это с деградацией футболиста в оборонительных действиях после завершения прошедшего сезона.

Алекс Крал перешел в «Спартак» 1 сентября 2019 года из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. На данный момент стоимость чешского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро. Соглашение футболиста с «красно-белыми» рассчитано до середины 2024 года.