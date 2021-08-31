Ростов-на-Дону, 31 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в отношении водителя электросамоката возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 31 августа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прокат электросамокатов

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Авария, которую спровоцировал водитель электросамоката, произошла днем 18 августа. На проспекте 40 лет Победы столкнулись Mazda 3 и двухколёсный Kugoo. Пострадавших нет.

В ходе проверки выяснилось, что мощность электродвигателя электросамоката составляет 2,4 кВт, что приравнивает его к транспортным средствам. При этом ранее ростовчанин был лишён права управления транспортными средствами за вождение в пьяном виде.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.