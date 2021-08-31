Астрахань, 31 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Астраханской области 31 августа подтверждено 289 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 52 тыс. 580 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1205 человек.

За весь период 1435 человек скончались. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.