Москва, 1 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о праве на бесплатную парковку для автомобилей многодетных семей по всей России внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Платная парковка

Многодетным семьям предоставляется право бесплатного пользования платной парковкой на территории Российской Федерации. При этом предусматривается, что порядок и условия реализации такого права устанавливается уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

На сегодняшний день многодетными в Российской Федерации считаются семьи, где воспитывается минимум трое детей, напомнил Нилов в ТГ-канале.

По состоянию на 1 января 2020 года в России 1,87 млн многодетных семей, в которых воспитывалось 6,1 млн детей.

Ряд регионов дает право многодетным семьям парковать свое транспортное средство бесплатно в зоне платной парковки. Например, многодетные семьи, проживающие в Москве, при наличии специально оформленных документов имеют право пользоваться платными парковками в городской черте бесплатно.

Принятие закона будет способствовать поддержке многодетных семей, отмечают авторы инициативы.

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