Вашингтон, 31 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Студия Emperor Games опубликовала первый трейлер стратегии в реальном времени (RTS) Roman Empire Wars с демонстрацией игрового процесса. Ролик был опубликован 31 августа на YouTube-канале компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В трейлере разработчики показали, как будут выглядеть сражения в их будущей игре. Roman Empire Wars предложит любителям стратегий выступить в роли правителей Римской империи, управлявших реальными военными кампаниями.

Отметим, что пока Emperor Games не назвала даже приблизительных сроков релиза. Информация о ходе разработки игры публикуется на странице проекта в сервисе Steam.