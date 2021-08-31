Вашингтон, 31 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Элизабет Холмс была «самой молодой в мире женщиной-миллиардером, сделавшей себя сама», писал журнал Forbes. В Силиконовой долине ее называли «следующим Стивом Джобсом», а сейчас она может попасть в тюрьму на 20 лет, сообщает 31 августа BBC.

Цитата из к/ф «Уотергейт. Крушение Белого дома». реж Питер Ландесман. 2017. США Разоблачение

В 2014 году Элизабет Холмс, которой тогда было 30 лет, была на вершине мира. Бросив Стэнфордский университет, она основала компанию стоимостью $9 млрд (£6,5 млрд), которая якобы произвела революцию в диагностике заболеваний.

Компания Theranos изобрела тест Edison, который с помощью нескольких капель крови якобы мог быстро и без лишних уколов выявить такие заболевания, как рак и диабет.

Однако в 2015 году компанию разоблачили. Оказалось, что технология совершенно не работала, и к 2018 году Theranos потерпела крах.

Теперь 37-летней Холмс грозит до 20 лет лишения свободы если ее признают виновной по 12 предъявленным ей обвинениям в мошенничестве.

Суд начнется в следующем месяце. Ожидается, что она не признает себя виновной.