Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге завершили реставрацию фасадов Семинарского корпуса к торжествам в честь 800-летия Александра Невского. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе Смольного. В корпусе также воссоздали деревянные окна и двери.

Дарья Драй ИА REGNUM Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра

Кроме того, в лавре завершили ремонт и реставрацию фасадов церкви Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей, а также ворот восточного двора с двумя оградами на набережной реки Монастырки.

«Наш город вскоре станет центром юбилейных торжеств, посвящённых 800-летию Александра Невского. Подготовка Александро-Невской Лавры, где покоятся мощи святого благоверного князя — одна из главных задач. Мы сохраняем наше наследие и отдаем дань небесному покровителю Петербурга», — сказал губернатор Александр Беглов.

Отметим, работы по ремонту и реставрации объектов, входящих в состав Александро-Невской лавры, проводились к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В прошлом году завершилась реставрация 200-метровой подпорной стены, которая отделяет восточный двор Лавры от Никольского кладбища. Работы шли два года.

Также с 2015 по 2020 годы по программе КГИОП был восстановлен исторический облик Митрополичьего сада. Общая стоимость работ составила 148 млн рублей. Кроме того, за счёт внебюджетных средств выполнены ремонт и окраска фасадов памятников «Монастырская больница в Конюшенном дворе Александро-Невской лавры» и «Конюшенный двор Александро-Невской лавры» в Лаврском проезде, «Контора кладбищенская и архиерейская гостиница», а также памятника «Дом жилой», который занимает Духовно-Просветительский центр Санкт-Петербургской Епархии.

Напомним, в феврале текущего года Патриарх Кирилл объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Главные юбилейные мероприятия планируется провести 12 сентября (годовщина дня перенесения мощей князя из Рождественского собора во Владимире в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру) и 6 декабря (день смерти Александра Невского) 2021 года.