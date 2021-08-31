Ханты-Мансийск, 31 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В Югре 66% от общего числа работников образования сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба 31 августа.

Mos.ru Школа в эпоху коронавируса

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Глава региона напомнила, что в Юге обучение начинается в очной форме. Торжественные линейки, образовательный процесс во всех образовательных организациях будут проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

В школах остаётся проведение термометрии, утренних фильтров, за каждым классом закреплён отдельный кабинет, за исключением предметов, требующих разделения на группы или специального оборудования.