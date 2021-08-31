Ставрополь, , 16:45 — REGNUM На Ставрополье в течение всех трех дней, в которые в 2021 году будут проходить выборы, на всех участках для голосования будет работать видеонаблюдение. Всего будут обеспечены круглосуточным видеонаблюдением 913 избирательных участков и 36 территориальных избирательных комиссий. Остальные избирательные участки будут оснащены средства видеофиксации.

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«Что касается видеотрансляции, то она будет вестись круглосуточно, без перерывов, с 16 сентября и до завершения всех избирательных действий, включая подсчет голосов и введение протоколов», — сообщила секретарь избиркома Ольга Мальцева.

Напомним, в 2021 году в единый день голосования в Ставропольском крае будут выбирать депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов краевой думы седьмого созыва. Выборы в Думу Ставрополья проходят по смешанной системе — 25 мандатов будут распределены между одномандатниками и 25 мандатов — по партийным спискам. Кроме того, будут выбраны депутаты городских советов (дум) Ставрополя, Невинномысска, Железноводска, Кисловодска и Пятигорска.