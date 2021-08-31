Киев, , 16:45 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает «позорным и недопустимым» нападение на экс-президента страны Петра Порошенко, случившееся в ходе празднования Дня независимости 24 августа.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 31 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я считаю эти действия, которые произошли, недопустимыми и позорными… правоохранители ими занимаются. Здесь не должно быть разделения на власть или оппозицию — есть подходы, которые действуют в рамках закона, а закон — один для всех. И тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально суровой», — сказал Разумков.

Он заявил, что в этом случае нарушителей закона необходимо привлечь к «жесткой» ответственности и призвал политиков объединяться — «искать те точки, которые будут делать нас одним сильным фронтом».

ИА REGNUM напоминает, что в ходе праздничных мероприятий в центре Киева мужчина облил зеленкой Порошенко. Полиция оперативно задержала злоумышленника и выяснила, что он — уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Сам политик намекнул, что к нападению может быть причастен офис президента Зеленского. Со своим заявлением в защиту Порошенко оперативно выступило посольство США.

26 августа стало известно, что адвокаты экс-президента Украины намерены оспорить в суде бездействие полиции по делу о нападении на него.