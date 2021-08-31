Киев, 31 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает «позорным и недопустимым» нападение на экс-президента страны Петра Порошенко, случившееся в ходе празднования Дня независимости 24 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 31 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я считаю эти действия, которые произошли, недопустимыми и позорными… правоохранители ими занимаются. Здесь не должно быть разделения на власть или оппозицию — есть подходы, которые действуют в рамках закона, а закон — один для всех. И тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально суровой», — сказал Разумков.

Он заявил, что в этом случае нарушителей закона необходимо привлечь к «жесткой» ответственности и призвал политиков объединяться — «искать те точки, которые будут делать нас одним сильным фронтом».

ИА REGNUM напоминает, что в ходе праздничных мероприятий в центре Киева мужчина облил зеленкой Порошенко. Полиция оперативно задержала злоумышленника и выяснила, что он — уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Сам политик намекнул, что к нападению может быть причастен офис президента Зеленского. Со своим заявлением в защиту Порошенко оперативно выступило посольство США.

26 августа стало известно, что адвокаты экс-президента Украины намерены оспорить в суде бездействие полиции по делу о нападении на него.