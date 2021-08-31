Вашингтон, 31 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Nintendo в ближайшее время может добавить в каталог сервиса Switch Online игры, которые выходили на портативной консоли Game Boy. Об этом 31 августа сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM 51 Worldwide Games

Информацию сообщил автор подкаста Nate the Hate, известный под ником NateDrake. Он утверждает, что в скором времени игры Game Boy и Game Boy Color могут появиться на платформе. При этом он отметил, что не верит в то, что Nintendo поступит так же с играми консоли Game Boy Advance.

Блогер пояснил, что в сеть попала информация о четырёх эмуляторах для Nintendo Switch, два из которых, как считается, предназначены для игр Game Boy и Game Boy Color. Редакция портала Nintendo Life подтвердила информацию NateDrake, однако автор статьи Comicbook предложил геймерам отнестись к ней критически и подождать официального заявления Nintendo.

Напомним, портативную консоль Game Boy компания Nintendo выпустила в продажу в 1989 году. Game Boy Color вышла в 1998 году, а Game Boy Advance — в 2001.