Москва, 31 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Геноцид жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны должен расследоваться международным трибуналом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов.

Команда бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда

«Я из Петербурга, конечно же геноцид — страшнейший, чудовищнейший, который был в Ленинграде, с гибелью миллиона людей от холода и голода — по каким-то разным причинам не признан таковым, во всяком случае судом, не только Петербургским, российским, но и международным. Только по одному ленинградскому делу, я считаю, должен быть отдельный международный трибунал», — заявил Нилов.

«Не только фашистская Германия должна понести ответственность, в значительной мере фашистским преступникам в Нюрнберге, конечно же, воздали по заслугам, но далеко не всем, потому что в геноциде советского народа, народов Советского Союза участвовала почти вся Европа в прямом смысле — через свои вооруженные силы, Венгрия, Румыния, Италия, Финляндия точно участвовали в блокаде Ленинграда своими вооруженными силами, абсолютное большинство стран, в частности, Чехословакия, производили чуть ли не каждый четвертый танк, огромное количество вооружений. Это была обычная, нормальная жизнь и сознательная работа на Гитлера, а где ответственность? Где понесенная ответственность этими странами, этими гражданами?» — рассуждает парламентарий.

«Миллионы солдат Евросоюза участвовали в войне против Советского Союза, миллионы ковали оружие, а это соучастие в убийстве, миллионы кормили, обували, одевали эти армии, не из-под палки, а принимая сознательные решения, есть их подписи, печати, в архивах все храниться, надо поднимать и спрашивать по полной», — подчеркнул депутат.

По мнению Нилова, ответственность должна быть если не уголовная, то финансовая.

«Самое главное — персональная должна быть ответственность этих стран, за убитые миллионы, замученные в Ленинграде. Почему здесь нет соответствующих выплат, как жертвам Холокоста в Израиль? Почему эти страны вместе с Германией не платят ленинградцам-блокадникам, их родным и близким?» — возмущен депутат.

«Решением судов не просто нужно обозначить ответственность и что называется поставить точку, а в том числе и спросить полным евро, рублем, и это будет справедливо», — уверен Нилов.

Псковский областной суд 27 августа признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Решение было принято по инициативе прокуратуры Псковской области, предложившей официально установить факт, имеющий юридическое значение.