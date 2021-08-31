Орел, 31 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Орловской области по факту загрязнения реки Крома в посёлке Кромы, приведшего к массовой гибели рыбы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе Орловской облпрокуратуры.

Рыба

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, которую ранее поручил провести руководитель надзорного ведомства региона. Прокурорами установлено, что причиной массовой гибели рыбы в реке Крома стало её загрязнение и причинение существенного вреда в результате нарушения требований в области охраны окружающей среды при обращении с продуктами, образовавшимися в результате хозяйственной деятельности ООО «Знаменский СГЦ».

Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой вынесено постановление в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы Следственного управления СКР по Орловской области. По ним возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 250 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Загрязнение вод, повлекшее причинение водному объекту существенного вреда и массовую гибель водных биологических ресурсов». Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Орловской области.