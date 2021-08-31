Сараево, 31 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Представитель Бошняков в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Шефик Даферович потребовал от верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта сменить представителя сербов в этом коллективном органе управления — Милорада Додика. Об этом 31 августа сообщили боснийские СМИ.

European People's Party Шефик Джаферович

По словам Даферовича, после того, как Додик принял решение о бойкоте органов власти БиГ из-за несогласия с решениями предыдущего верховного представителя Валентина Инцко, работа президиума почти полностью блокирована.

«Додик голосовал против всех пунктов повестки дня. Были приняты одна или две информации, где не нужен консенсус всех членов президиума и где решение принимается большинством голосов», — процитировал портал Klix слова Джаферовича.

Джаферович отметил, что президиум не смог даже назначить новых глав дипломатических представительств БиГ в иностранных государствах из-за «вредительского» поведения Додика.

Поэтому представитель бошняков в президиуме БиГ ожидает от международного сообщества острой реакции. Джаферович также отметил, что Додик будет вынужден поменять свою политику, «если не желает уйти с политической сцены».

Напомним, что ранее представители политических партий Республики Сербской приняли решение бойкотировать работу всех органов власти БиГ из-за введения бывшим верховным представителем в БиГ Валентином Инцко положения о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».