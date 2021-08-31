Мурманск, 31 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Мурманский областной суд отказал губернатору Мурманской области Андрею Чибису в иске о досрочном лишении депутатских полномочий депутата мурманского горсовета Виктора Хабарова, сообщает «Вечерний Мурманск».

Министерство информационной политики Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2021

Напомним, в апреле 2021 года Чибис подал в суд на депутата из-за того, что он не указал в декларации о доходах свою зарубежную недвижимость. Коллеги по горсовету вынесли Хабарову предупреждение, но глава региона решил, что такому депутату не место в городском парламенте.

Отметим, что ранее аналогичное решение по делу вынес городской суд Мурманска. После этого губернатор подал апелляцию в областной суд.

В «Вечернем Мурманске» отметили, что Виктор Хабаров является депутатом Мурманского городского совета на неосвобождённой основе, постоянным местом его работы является редакция газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сдали мандаты досрочно десятки муниципальных депутатов после проверки сведений о доходах и имуществе обязательного характера.