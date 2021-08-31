Мурманский губернатор проиграл суд против местного депутата
Мурманск, 31 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Мурманский областной суд отказал губернатору Мурманской области Андрею Чибису в иске о досрочном лишении депутатских полномочий депутата мурманского горсовета Виктора Хабарова, сообщает «Вечерний Мурманск».
Напомним, в апреле 2021 года Чибис подал в суд на депутата из-за того, что он не указал в декларации о доходах свою зарубежную недвижимость. Коллеги по горсовету вынесли Хабарову предупреждение, но глава региона решил, что такому депутату не место в городском парламенте.
Отметим, что ранее аналогичное решение по делу вынес городской суд Мурманска. После этого губернатор подал апелляцию в областной суд.
В «Вечернем Мурманске» отметили, что Виктор Хабаров является депутатом Мурманского городского совета на неосвобождённой основе, постоянным местом его работы является редакция газеты.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сдали мандаты досрочно десятки муниципальных депутатов после проверки сведений о доходах и имуществе обязательного характера.