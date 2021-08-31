Москва, 31 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Певица Алекса, бывшая возлюбленная рэпера Тимати, дала интервью для YouTube-шоу «Надо обсудить». Запись разговора с ней доступна на канале FAMETIME TV.

Скриншот с YouTube Певица Алекса

В интервью певица рассказала о новорождённой дочери, отношениях с супругом, а также о первой неудачной беременности. «У меня до Адрианы была замершая беременность, и я безумно тяжело это переживала… Я считаю, что о таких вещах необходимо говорить, поскольку переживать подобное очень больно», — призналась артистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года Алекса вышла замуж за тренера Вячеслава Дайчева, будучи беременной. Для артистки ребёнок стал первым.