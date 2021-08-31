Москва, 31 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Указ о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей российским военным подписал 30 августа президент РФ Владимир Путин. Текст документа 31 августа появился на официальном портале правовой информации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

Указом глава государства постановил «произвести военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы, единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей».

В документе уточняется, что единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 г. за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета вышеуказанным лицам, являющимся военнослужащими по состоянию на 31 августа этого года.