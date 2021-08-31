Киев, 31 августа, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко считает «некультурным» нынешнего министра культуры Украины Александра Ткаченко, отказавшегося посетить заседание Киевсовета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

Об этом глава столицы Украины заявил сегодня, 31 августа, по итогам заседания Киевсовета.

Кличко заявил, что на заседание официально пригласили Ткаченко, чтобы заслушать информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия.

«Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, «не на тех напали». И это, мол, он Виталия Кличко к себе вызовет. Ну как-то некультурно для министра культуры», — отметил мэр.

Он заявил, что подобный тон общения — это неуважение и к депутатам, и к общественности города и призвал министра культуры «так-то держать себя в руках».

ИА REGNUM напоминает, что отношения Кличко и офиса президента Украины обострились в середине августа после того, как партия Кличко «УДАР» в специальном заявлении потребовала от центральной власти остановить политическое давление через правоохранительные органы. Мэр и его соратники призвали международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и «помочь вернуть ее на путь законности».

После этого Кличко пытались вызвать на заседание СНБО — как заявили источники, для увольнения или даже задержания, но мэр Киева проигнорировал этот вызов.