Владимир, 31 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Во Владимирской области 31 августа подтверждено 174 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 49 тыс. 217 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 44 тыс. 975 пациентов, в том числе 136 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1702 человека. За последние сутки подтверждено пять новых летальных случаев.