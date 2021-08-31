Саратов, 31 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. На территоррии лесного фонда Саратовской области за прошедшие сутки ликвидировали три пожара, причиной которых назван человеческий фактор.

Beale.af.mil Борьба с травяным пожаром

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Как сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии, о первом пожаре стало известно 30 августа в 10:45 (местное время). В поселок Волково Марксовского района выдвинулись тушить пожар 24 человека и восемь единиц спецтехники. Огнем было охвачено 2,2 гектара. Причиной возгорания стал приход огня с сопредельной с лесом территории.

В 18:30 этого же дня сообщили о пожаре в 200-х метрах от поселка Красный Текстильщик в Саратове. На ликвидацию огня потребовалось полтора часа. Площадь пожара составила 0,1 га. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Сегодня, 31 августа в 07:00 в 500-х метрах западнее города Вольска произошел лесной пожар, в ликвидации которого принимали участие 12 человек и четыре единицы спецтехники. Пожаром была охвачена площадь в 0,06 га.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам не было. Все пожары носили низовой характер. Виновные лица устанавливаются.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 30 августа действуют ограничения пребывания жителей в лесах и въезда в них транспортных средств, которые приняли в связи с установлением на территории региона высокого класса пожарной опасности и высыханием травянистой растительности.

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