Квебек, Канада, 31 августа, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Студия Motive расскажет о проекте новой игры серии Dead Space во время анонсированной трансляции. Об этом 31 августа сообщила twitter-страница франшизы.

компания Electronic Arts Логотип игры Dead Space

Трансляция начнётся 31 августа 2021 года, в 20:00 по московскому времени. Motive сообщила, что она покажет фанатам, что представляет собой новая Dead Space на раннем этапе разработки.

https://twitter.com/deadspace/status/1432387717875130368

Напомним, новая хоррор-игра Dead Space была анонсирована в июле 2021 года. Издательская компания Electronic Arts доверила её разработку студии Motive, которая ранее работала над проектами игр Star Wars: Squadrons и Star Wars: Battlefront II. Ожидается, что релиз состоится в 2022 году.