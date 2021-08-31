Тюмень, 31 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве владельца автозаправки «Валерия К», совершенном в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Убийство

Убийство владельца АЗС «Валерия К» Сергея К. произошло 8 октября 2015 года. Его застрелили возле его же заправки. После смерти Сергея К. со счетов его фирмы пропали более 11 млн рублей, а часть имущества оказалась в руках его бывших партнёров.

Как выяснилось, обвиняемые стали заказчиками убийства партнёра. По их словам он нарушил договоренность продать все заправки и распределить прибыль пополам. Один из обвиняемых подыскал киллера 1968 года рождения за четыре миллиона рублей.

Суд приговорил одного из заказчиков убийства владельца АЗС «Виктория и К» к 10 годам лишения свободы, а исполнителя к 16 годам и шести месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу сына потерпевшего в качестве компенсации морального ущерба исполнитель должен выплатить два миллиона рублей, заказчик — один миллион рублей.

В отношении ещё трёх человек, причастных к делу об убийстве Сергея К., материалы дела выделены в отдельное производство и переданы в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.