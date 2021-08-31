Новосибирск, 31 августа, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Новосибирске достроен и введён в эксплуатацию один из крупнейших долгостроев региона — дом по улице Декабристов, 10. Ключи от квартир сегодня, 31 августа, получили 136 дольщиков, сообщило правительство Новосибирской области.

Volgograd.ru Долгострой

«Объект крайне сложный, для его достройки был разработан комплексный алгоритм выхода из кризисной ситуации, применён целый ряд мер господдержки. В частности, министерством строительства региона совместно с мэрией Новосибирска реализовано два масштабных инвестиционных проекта на общую сумму 60 млн рублей, использован механизм софинансирования технологического присоединения к инженерным сетям, выделены субсидии на благоустройство придомовой территории и установку лифтового хозяйства. Кроме того, часть дольщиков этого дома получали адресные субсидии. Таким образом нам удалось ликвидировать серьёзный дефицит средств на объекте — почти 84 млн рублей», — прокомментировал заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков.

Отметим, что строительство дома началось в 2007 году, но в 2014 году объект был заморожен. Спустя 9 лет строительство возобновилось.