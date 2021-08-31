Рига, 31 августа, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Министерство образования Латвии назвало условия, при которых школьные учебные заведения республики смогут вернуться к полноценным очным занятиям. Об этом сообщила партия «Русский союз Латвии» на своей странице в социальной сети Facebook со ссылкой на распоряжения министерства.

vettie vette В школе

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Обязательными условиями очного обучения являются следующие: все педагоги должны быть вакцинированы, а все школьники для посещения занятий очно должны либо предоставить действующий сертификат о вакцинации или о факте перенесенной болезни COVID-19, либо еженедельно предоставлять негативный результат теста.

В силе остаются меры предосторожности: регулярное проветривание помещений, соблюдение дистанции, маски и дезинфекция для рук. Если в школе будет выявлен случай заражения коронавирусом, то часть детей, педагогов и персонала по решению руководства школы будут вынуждены уйти на карантин.

Введенные в августе тесты на коронавирус для учеников сохранятся и в будущем. Они останутся бесплатным. Тестирование станет еженедельным, а организовывать его процесс должна сама школа. Результаты теста годны семь дней, и их будут принимать также в спортивных и других секциях, кружках и внешкольных образовательных мероприятиях.

Подчеркивается, что результаты этих тестов непригодны для других целей, не связанных с образованием, например, для посещений театра и кино.

Также особо отмечается, что если родители отказываются тестировать своих детей, то ученики 1−8-х классов могут перейти на домашнее обучение. Учащимся 9-х классов обучаться дома не позволено.

Кроме того, маски в школах остаются обязательными вне учебных помещений. Дети до семи лет, а также ученики 1−3-х классов могут во время урока внутри учебного помещение маски снимать. В 4−12-х классах без масок внутри учебных помещений могут находиться только ученики с годными COVID-сертификатами.

Учителя с действующими COVID-сертификатами в учебных помещениях во время уроков могут не надевать маски.

Директор школы, в зависимости от эпидемиологической ситуации, имеет право распорядиться о постоянном ношении масок для всех.