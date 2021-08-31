Киев, 31 августа, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Действия президента Украины Владимира Зеленского, который ввел санкции против ряда СМИ, дискредитируют его «американских кураторов», считает депутат Госдумы России от «Единой России», член комитета по международным делам Елена Панина.

ИА REGNUM Цензура

Заявление политика цитируют 31 августа оппозиционные украинские СМИ.

Панина считает, что в связи с этим в Вашингтоне украинского лидера «попытаются поставить на место».

«Не исключено, что в ходе общения с Байденом Зеленскому посоветуют вести себя скромнее, как в отношении внутренней оппозиции, так и в отношении «Северного потока—2». Нынешнее поведение Зеленского слишком дискредитирует его американских кураторов, и есть основания полагать, что его попытаются поставить на место», — заявила депутат.

По мнению Паниной, по части преследования инакомыслящих и попрания свободы слова Зеленский превзошел даже администрацию своего предшественника Петра Порошенко.

«Закрытие оппозиционных СМИ, репрессии против самого влиятельного оппозиционного политика — Виктора Медведчука, полное уничтожение любой политической конкуренции стали своего рода «фирменным почерком» пресловутой «Зе-команды. Несмотря на плотный контроль со стороны США, многие из «репрессивных акций» украинского президента, возможно, выглядят излишними даже с точки зрения США», — резюмировала парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, в день отъезда президента в Вашингтон журналисты попавших под санкции СМИ Украины провели акцию против давления на свободу слова возле здания посольства США в Киеве и передали в диппредставительство письмо Байдену.

Кроме того, глава организации Freedom House рассказал Байдену о проблемах СМИ на Украине и рекомендовал президенту США обратить внимание Зеленского на положение дел со свободой прессы.