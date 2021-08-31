Рига, 31 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Посол Германии в Латвии Кристиан Хелтс, сопредседатели Рижского общества Рихарда Вагнера — экс-премьер Латвии Марис Гайлис и мэр Риги Марис Калниньш — подписали договор о реконструкции и восстановлении Рижского Дома Вагнера. Об этом сообщил rus.lsm.lv, отметив, что здание находится в Старой Риге на улице, носящей имя великого композитора.

Рихард Вагнер. 1871

«Для меня истинная радость, что сегодняшним подписанием документов мы начали очень значимый для Германии первый этап, решающий этап в дело восстановления Рижского Дома Вагнера. И особая радость, что мы подписали этот договор в дни, когда отмечается тридцатилетие восстановления дипломатических отношений между Германией и Латвией», — заявил на церемонии посол.

На первом этапе министерство иностранных дел ФРГ выделило 200 тысяч евро на начало работ. Это будет изучение состояния здания перед непосредственно реконструкцией. В целом федеральный бюджет Германии в 2021—2026 годах планирует выделить на восстановление здания 5,2 миллиона евро.

Ожидается, что полностью здание будет восстановлено к 2026 году. В старинном здании в Старой Риге в начале XIX века находился Немецкий театр и здесь два года (1837−1839) работал капельмейстером Рихард Вагнер.