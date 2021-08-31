Липецк, 31 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Липецкой области 31 августа подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона был выявлен 46 тыс. 871 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 40 тыс. 279 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 338 — за последние сутки.

За весь период скончались 1400 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.