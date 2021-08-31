Уфа, 31 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Количество гаражей, которые подпадут под действие «гаражной амнистии», намерены подсчитать в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гаражи

Сообщается, что в республике утвержден план мероприятий по реализации закона о «гаражной амнистии».

«С 1 сентября 2021 года вступает в силу давно ожидаемый федеральный закон о «гаражной амнистии». По аналогии с другими видами «амнистий» (дачной, лесной) суть ее сводится к упрощенному порядку регистрации прав на объекты гаражного назначения и приобретения прав на землю под ними. С 1 сентября ожидается значительное повышение числа обращений в рамках «гаражной амнистии». Необходимо активизировать работу, чтобы с 1 сентября органы власти и муниципалитеты республики были готовы осуществлять прием заявлений от граждан о предоставлении земельных участков, занятых гаражами», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Сообщается, что муниципальным образованиям и органам власти региона дано поручение провести инвентаризацию и сформировать список гаражных кооперативов и гаражей, которые в них входят.

Отмечается, что осенью текущего года руководство Башкирии намерено рассмотреть вопрос о принятии республиканского закона о «гаражной амнистии», а также нормативно-правовых актов, в которых будет прописан дополнительный перечень документов для легализации, определен порядок предоставления и платы за пользование некапитальными гаражами.

Ранее сообщалось о том, что закон вступит в силу 1 сентября 2021 года и продлится до 2026 года. По предварительной информации, в Башкирии под «амнистию» могут попасть более 35,5 тысяч гаражей.