Москва, 31 августа, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Члены Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» планируют подать иск в суд против рэпера Джигана. Об этом 31 августа пишет издание StarHit.

Neji007 Рэпер Джиган

По данным издания, причиной иска стали видео музыканта в социальных сетях, на которых он употребляет алкогольные напитки и использует нецензурную лексику. «Мы сейчас все думаем об идеологии развития государства, и приоритетом в семейной политике является подрастающее поколение. Такие как Джиган идут против государства… Такие вещи недопустимы и должны жестоко караться… На него смотрят дети, для кого-то он кумир», — рассказал председатель общественного движения, ведущий психолог МГТУ им. Баумана Юрий Оболонский.

Ранее Джиган выпусти клип на свою песню «На чиле». В записи клипа приняли участие рэперы Егор Крид, The Limba, blago white, OG Buda, Тимати, SODA LUV и Гуф.