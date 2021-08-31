Великий Новгород, 31 августа, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Десять материальных и нематериальных объектов исторического и культурного наследия Новгородской области номинированы в конкурсе «Сокровища России», проводимом журналом о путешествиях National Geographic Traveler. Он призван познакомить туристов с достопримечательностями и традициями российских регионов.

Ольга Ларина ИА REGNUM Руины церкви Благовещения на Рюриковом городище в Великом Новгороде

Как сообщили пресс-службе правительства Новгородской области, от региона в этом конкурсе номинированы: Большая Валдайская тропа — в номинации «Туристическая тропа», Рюриково городище — в номинации «Культурно-исторический объект», курорт «Старая Русса» — в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт», набережная «Поляна сказок» в городе Валдай — в номинации «Общественное пространство», театрализованная программа «Великий город Великого князя. Александр Невский» — в номинации «Экскурсионный маршрут», экскурсия на яхте «Здесь был Рюрик» — в номинации «Речной и морской круиз», серые щи — в номинации «Национальная кухня», «Крестецкая строчка» — в номинации «Народный промысел», Национальный парк «Валдайский» — в номинации «Природный объект», Международный фестиваль музыкальных древностей «Словиша» — в номинации «Традиционный праздник».

Победителей конкурса определит онлайн-голосование на официальном сайте проекта, которое продлится до 10 октября 2021 года.

По словам вице-премьера правительства Новгородской области Елены Кириловой, для Новгородской области участие в конкурсе — «прекрасная возможность не только рассказать широкой аудитории журнала National Geographic о древних традициях и новых туристических предложениях региона, но и пригласить гостей в незабываемое путешествие по новгородской земле».