31 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Мирослава Романенко, , 17:00 — REGNUM Американские военные выведены из Афганистана, миссия в республике завершена. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи. В свою очередь представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что последний военнослужащий США покинул Афганистан в ночь на 31 августа.

Американские солдаты. Афганистан U.S. Army

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Новость обсудили на YouTube-канале украинского телеканала NEWSONE, а также в телеграм-канале «Инсайдер UA». Многие указали на то, что миссия США в Афганистане окончилась позорно — бегством.

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«Сбежали. Выводил Советский Союз, с развернутыми знаменами, стройными рядами. Всем воинам-интернационалистам низкий поклон», — написала Оксана В.

«Какой же позор! Весь мир увидел трусость и несостоятельность США…» — добавил Андрей Е.

«Через полгода ждите героическую киношку от Голливуда», — пишет Hameleon2.

«Самое главное — вовремя смыться. Позорище», — добавила Галина Д.

«Это СССР выводил, а американцы сбежали», — отметил Dmitrij J.

«Закончилась оккупация», — написал Дмитрий К.

«И смысл этих 20 лет? Оставить техники на миллиарды долларов террористам?» — задался вопросом Vlad P.

Афганские боевики Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

«И [США завершили] самую позорную [миссию] после Вьетнама», — написал Vladimir T.

«Чтобы вы понимали, армия «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получила от США больше, чем армия Украины», — отметил abvgd.

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«Абсолютное военное поражение США! При бегстве бросили сотни своих граждан и сотни тысяч союзников победителям! Оружия на сотни миллиардов! Жалкое зрелище! И президент, который засыпает на официальных встречах, — как вишенка на торт!» — отреагировал Дмитро.

Похороны американского солдата, погибшего в Афганистана U.S. National Arhcives

«Последний американский солдат покинул Афганистан, тем самым поставив жирную кровавую точку в бесславной войне США с якобы терроризмом. Отличительной чертой США во всем мире является кровавый след военных преступлений, оставленный после себя. Не исключение и Афганистан, ведь только за последнюю неделю военные США убили шестерых детей и троих взрослых в Кабуле, по официальной легенде, они так отражали «атаку смертника». Также, как оказалось, после атаки смертника созданных США террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на аэропорт Кабула, американские солдаты начали беспорядочную стрельбу по толпе афганцев, ранее работающих на США, которые пытались спастись, улетев вместе с «работодателями». Сколько людей убили таким беспорядочным огнем, никто считать не будет, ведь военные преступления США никто не посмеет расследовать… Сказать: Байден — убийца, — ничего не сказать, ведь убийства — это, по сути, своеобразная религия всего руководства США, которое провозгласило себя исключительной нацией и решило, что может грабить весь мир по «праву сильного». Но Афганистан — это особый прецедент, ведь остается вопрос даже у натовских подельников, а ради чего тысячами погибали натовские и американские военные в Афганистане? За провозглашенную несколько раз американскими президентами победу над терроризмом? Нет, ведь террористы победили. За увеличение производства наркотиков в Афганистане? Тоже нет, ведь официально это никто и никогда не признает. За процветание афганского народа? Тоже нет, ведь Афганистан в руинах, голод и нищета с деградацией экономики ни для кого не секрет. Может, вы знаете?..» — написал в своем телеграм-канале украинский журналист и лидер партии «Держава» Дмитрий Василец.

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