Киев, , 16:13 — REGNUM Украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским официально начала рабочий визит в США и уже сегодня на повестке дня ряд встреч и подписание важных документов.

Флаги США и Украины President.gov.ua

Об этом заявил 31 августа спикер президента Украины Сергей Никифоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер уточнил, что на сегодня запланированы встречи и подписание стратегических документов в министерстве энергетики США; министерстве обороны США; государственном департаменте США; Всемирном банке и космическом агентстве NASA.

Какие конкретно документы будут подписаны, Никифоров не уточнил.

«Кроме того, Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв голодомора, презентует план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона», — добавил пресс-секретарь.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в отношения между Украиной и США, однако следит за результатами украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.