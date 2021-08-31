Варшава, 31 августа, 2021, 16:07 — ИА Регнум. За последние сутки в Польше было задержано 50 нелегальных мигрантов, которые проникли на территорию республики из Белоруссии. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши.

Freedom House Мигранты на сербско-венгерской границе

«Мы отмечаем стабильно высокое число нелегальных мигрантов в Польше, прибывших из-за восточной границы. Среди задержанных мигрантов были граждане Ирака, Сирии, Афганистана, Египта и Ливана», — говорится в сообщении.

«Кроме того, мы задержали одного гражданина Армении за помощь в незаконном переходе границы. Мужчина планировал перевезти в Польшу мигрантов из Сирии и Ливана», — добавили в погранслужбе.

После прохождения всех необходимых процедур задержанные нелегалы по решению суда будут отправлены в центр для иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.