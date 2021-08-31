Джакарта, , 16:07 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что число активных случаев заражения коронавирусом в Индонезии снизилось, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Вику Адисасмито заявил, что по сравнению со странами, где зарегистрировано наибольшее количество активных случаев COVID-19, а именно США (20,63% активных случаев COVID-19) и Великобритания (17,72% активных случаев), число активных случаев COVID-19 в Индонезии в четыре раза ниже.

Число активных случаев COVID-19 в Индонезии составляет 5,34%.

Однако число активных случаев в Индонезии по-прежнему в четыре раза выше, чем в Индии (1,16%).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии рассматривают Бали как направление оздоровительного и медицинского туризма.

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