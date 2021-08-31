Токио, 31 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Организаторы выставки Tokyo Game Show 2021 анонсировали трансляцию Online Preparation Special. Об этом 31 августа сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Трансляция начнётся 1 сентября 2021 года, в 11:00 по московскому времени, она будет проходить на YouTube-канале Tokyo Game Show. Организаторы выставки расскажут о её участниках, регламенте, графике официальной программы, представят список видеоигр и продуктов и сообщат иную информацию.

Напомним, выставка достижений в индустрии видеоигр Tokyo Game Show 2021 пройдёт с 30 сентября по 3 октября 2021 года. В этом году организаторы решили провести её в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса.