Ярославль, 31 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. С 20 по 30 сентября в Ярославле пройдет всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Kremlin.ru ПроеКТОриЯ

В 2020 году из-за коронавирусных ограничений мероприятие проходило в дистанционном режиме. На этот раз он пройдёт очно.

«Непосредственно на ярославской площадке встретятся 1700 школьников и педагогов из разных регионов, которые представят свои проекты и обсудят важные для государства вопросы. А благодаря цифровому формату к мероприятиям форума дистанционно присоединятся более 5000 талантливых молодых людей и экспертов со всей России», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Форум «ПроеКТОриЯ» проводится в Ярославле с 2013 года. Как правило, в нём очно или заочно принимает участие президент Владимир Путин, который общается с лучшими школьниками страны.