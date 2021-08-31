В Липецкой области 1 сентября откроются новые школы
Липецк, 31 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Липецке и селе Пятницком Измалковского района 1 сентября откроются новые школы. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил глава региона Игорь Артамонов на прямой линии с жителями региона 31 августа.
В полилингвальной школе областного центра 1 сентября ждут 240 учащихся младших классов и 560 учеников среднего и старшего звена. Обучающиеся смогут выбрать профиль образования, которое им больше по душе: изучать информатику и робототехнику, обучаться футболу и фехтованию, освоить различные иностранные языки. Ведущим профилем станет иноязычное образование. Английский язык школьники начнут изучать с первого класса, а с пятого в программу добавятся французский, испанский и китайский. В старших классах преподавание некоторых предметов будет вестись на английском языке. Школу возвели по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» — на эти цели из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено более 727 млн рублей.
Кроме того, завершается строительство школьного здания в селе Большой Хомутец Добровского района и нового корпуса школы в районном центре Тербуны. Идет возведение школ в городе Грязи и Лебедяни на 800 и 1200 мест.