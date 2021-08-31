Пенза, 31 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В деских лагерях Пензы за летний период отдохнули около 10 тыс. школьников. Последняя смена завершилась несколько дней назад в лагере отдыха «Юность», сообщает 31 августа пресс-служба мэрии.

Михаил Раков. Летний детский лагерь

Для детей были организованы тематические смены, в том числе посвященные Году духовного и культурного наследия Пензенской области.

Всего в детских лагерях и лагерях с дневным пребыванием отдохнули 9764 ребенка, из них школьные лагеря посетили 7065 детей. Поправили здоровье в детском лагере «Строитель» 1439 ребят, еще 1260 человек — в «Юности».

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 904 семьи воспользовались программой кэшбэка на детский отдых. На территории города в программе участвовали загородные лагеря «Строитель» и «Юность».

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