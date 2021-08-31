Москва, 31 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Режиссёр Сарик Андреасян отказался от встречи с хоккеистом Игорем Макаровым, мужем телеведущей Леры Кудрявцевой. Об этом сообщает издание StarHit.

Пресс-служба фестиваля Лера Кудрявцева

Как отмечает СМИ, Андреасян предлагает завершить конфликт с Кудрявцевой после того, как она извинится. «…не сижу на кортах, не разговариваю по фене и года с 2001-го не хожу на «стрелки». А если и приду, то только для того, чтобы услышать извинительную речь Леры, её мужа и руководства «Новой волны», — заявил режиссёр.

ИА REGNUM напоминает, что Лера Кудрявцева во время проведения фестиваля «Новая волна» высмеяла работы Сарика Андреасяна. Режиссёр в ответ на шутку назвал телеведущую «тварью», после чего муж Кудрявцевой предложил ему встретиться лично.