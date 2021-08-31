Майкоп, , 15:59 — REGNUM В Адыгее на предстоящие выборы депутатов законодательного собрания — Госсовета-Хасэ зарегистрировано 380 кандидатов. Из них 295 кандидатов по спискам и 88 кандидатов-одномандатников, сообщили в региональной избирательной комиссии.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Выборы депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея VII созыва будут проходить в течение трех дней с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00. На них будут распределены 50 мандатов. В выборах будут задействованы 266 участковых избирательных комиссий.

Напомним, кроме выборов в Госсовет-Хасе, в Адыгее пройдут выборы депутатов Госдумы VIII созыва. От республики в них участвуют шесть кандидатов, в том числе один — самовыдвиженец. Также в Адыгее состоятся 18 выборов представителей в органы местного самоуправления.